Nişandan dönen otobüs devrildi: 38 yaralı

Konya'da, Adana'dan Aydın'a nişandan dönenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 38'e yükseldi.

Konya'da, Adana'dan Aydın'a nişandan dönenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 38'e yükseldi.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan nişandan dönenleri Aydın'a taşıyan S.C. idaresindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste bulunan 41 kişiden 38'inin yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Alişan U., birkaç defa muavini uyardıklarını söyleyerek, "Otobüste savrulma gibi bir şeyler oldu. Muavin sıkıntı yok dedi. Benzinliğe gireceğim dedi. Ondan yavaşladı tam yola vardık, yine geliyorduk gözümüzü böyle açtık" dedi.

(İbrahim Yetkin / İHA)