Nisanda kurulan şirket sayısı yüzde arttı

2017 yılı nisan ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 4,58, kapanan şirket sayısında da yüzde 9,75 artış oldu.

2017 yılı nisan ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 4,58, kapanan şirket sayısında da yüzde 9,75 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2017 yılı Nisan ayına ait 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 4,58, kooperatif sayısında yüzde 32,39 artış olup gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,93 azalış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,75, kapanan kooperatif sayısı yüzde 47,17 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,61 oranında azaldığı görüldü.



KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 18,64 ARTIŞ OLDU

2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılı Nisan ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 9,84, kurulan kooperatif sayısında yüzde 23,68 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 20,01 oranında artış oldu. 2017 yılı Nisan ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 18,64 kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,41 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,69 oranında azaldı. 2017 yılının ilk dört ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,78 azaldı. 2017 yılının ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,78 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,14 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 9,97 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 1,72 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,80 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,24 oranında azaldı.



BARTIN VE GÜMÜŞHANE İLLERİNDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2017 yılı Nisan ayında kurulan toplam 6 bin 447 şirket ve kooperatifin yüzde 80,67'si limited şirket, yüzde 17,81'i anonim şirket, yüzde 1,46'sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,85'i İstanbul,

yüzde 10,90'ı Ankara, yüzde 6,55'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Bartın ve Gümüşhane illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi.



KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 48,36 ORANINDA ARTTI

2017 yılı ilk dört ayında toplam 24.485 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 19 bin 960 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 47,26'sını 4 bin 223 anonim şirket ise yüzde 52,74'ünü oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 48,36 oranında arttı.



BİN 842 ŞİRKET VE KOOPERATİF İLE BİN 512 GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ, TİCARET SEKTÖRÜNDE KURULDU

2017 Nisan ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 842'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 298'ü inşaat, 934'ü imalat sektöründe. 2017 Nisan ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 512'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 233'ü inşaat, 593'ü imalat sektöründe. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 235'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 148'i inşaat, 109'u imalat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 551'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151'i inşaat, 117'si imalat sektöründe yer aldı.



KURULAN 94 KOOPERATİFİN 34'Ü KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2017 Nisan ayında kurulan 94 Kooperatifin 34'ü Konut Yapı Kooperatifi, 14'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 12'si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur. 2017 yılının ilk dört ayında kurulan 296 kooperatifin 131'i Konut Yapı Kooperatifi, 38'i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 25'i Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu. 2017 Nisan ayında 586 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2017 Nisan ayında kurulan 586 yabancı ortak sermayeli şirketin 193'ü Suriye, 90'ı Türkiye, 35'i Irak ortaklı olarak kuruldu.

2017 yılı ilk dört ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bin 793. Bu şirketlerin 677'si Suriye, 118'i İran, 106'sı Irak ortaklı. Kurulan 1.793 yabancı ortak sermayeli şirketin 243'ü anonim, bin 550'si limited şirket. Bu şirketlerin 198'i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 158'i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 132'si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,63'ü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

