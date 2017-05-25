Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi

Yatırım teşvik belgeleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Nisan ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından 664 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım teşvik belgeleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Nisan ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından 664 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım teşvik belgeleri listesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Listelere göre, Nisan ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından 664 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 12 milyar 243 milyon 74 bin 706 lira olarak hesaplandı. Belgelerin sektörel dağılımına bakıldığında ise; tarım sektöründe 13, madencilik sektöründe 14, imalat sektöründe 227, enerji sektöründe 234, hizmet sektöründe 176 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

