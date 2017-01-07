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Nilüfer'de karla mücadele
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Nilüfer'de karla mücadele

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışıyla birlikte seferber oldu. Ulaşıma kapanan cadde, sokak ve kırsal mahallelerde yol açma çalışması yapan ekipler, kapanan İzmir yolunun açılması için de çalışmalara destek veriyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışıyla birlikte seferber oldu. Ulaşıma kapanan cadde, sokak ve kırsal mahallelerde yol açma çalışması yapan ekipler, kapanan İzmir yolunun açılması için de çalışmalara destek veriyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte sahaya çıktı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, yaklaşık 120 personelle iki vardiya halinde 24 saat ilçe genelinde görev başında. Ekipler, greyder, beko loder, kar küreme araçları ve kamyonlardan oluşan araçlarla ilçenin kardan etkilenen bölgelerinde hem yol açıyor hem tuzlama çalışması yapıyor. Araç ve makinelerle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde tuzlama yapan ekipler greyderle de yol açıyor. Ekipler Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan cadde ve ana arterlerde de kapanan yollarını açmak için seferber oldu. Gece saatlerinden bu yana ulaşıma kapanan Bursa-İzmir yolunda da çalışma yapan ekipler kardan mahsur kalan araçlara ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Mevkiciler de şehrin muhtelif noktalarında yaya ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. 200 mevkici Nilüfer halkının ulaşımını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Kaldırım ve yaya yollarını kar ve buzdan temizleyen mevkiciler, çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Öte yandan Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parklarda kırılan ağaç dallarını temizlerken, zarar verme ihtimali olan ağaçlara da müdahale ediyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kuşlar ve sokakta yaşayan can dostlarının aç kalmaması için beslenme odaklarına yem ve mama bırakmak için seferber oldu.
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