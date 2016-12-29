29.12.2016 11:41 Niksar'da 'okuma yarışması' ödülleri verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesince çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan 'Çocuklar okusun diye' isimli yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştular. Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesince çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan "Çocuklar okusun diye" isimli yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştular.



Niksar Belediyesince çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan yarışmada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaz tatili boyunca okuduğu kitapların sayfa sayılarını bir kağıda yazarak, ailelerinin okuduklarından emin olmaları sonrası sayının altına imzalarını atarak bir zarfa koyup, üzerine isim, sınıf ve okul isimlerini yazıp, okullar açıldığında okul müdürlerine teslim ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ödül sahipleri belirlendi.



Yarışmanın ödül töreni Niksar Ortaokulu salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Turak, öğrenciler ve velileri katıldılar.



Düzenlenen törende konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Turak düzenlenen yarışmadan ötürü Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a teşekkür etti.



Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise yaptığı konuşmada, "Belediyemiz olarak çocuklarımızı daha fazla kitap okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz 'Çocuklar okusun diye' isimli kitap okuma yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini verdik. Çocuklarımız için eğitime verdiğimiz destek devam edecek. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Bizlere bu yarışmada desteklerini sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.



Proje kapsamında birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci öğrenciye eşofman ile ayakkabı, üçüncü olan öğrenciye ise ayakkabı ve futbol/voleybol topu hediye edildi.

