Nikahtan önce referandum için 'evet' dediler

Erzurum'da dünya evine giren genç çift, nikah öncesi anayasa referandumu için 'evet' dedi.
Erzurum'da dünya evine giren genç çift, nikah öncesi anayasa referandumu için 'evet' dedi. Erzurum'da bugün düzenlenen nikah töreni ile dünya evine giren özel harekat polisi Ahmet Kuşkapan ve Dilara Çelebi çifti nikah öncesi anayasa mesajı verdi. "Geleceğimizi kuruyoruz, Anayasa referandumuna evet diyoruz" diyen genç çift nikah öncesi tarihi mekanlarında düğün fotoğrafları çektirdi.
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