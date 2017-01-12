12.01.2017 12:33 Nijeryalıların pasaport çetesi çökertildi

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte pasaport ele geçirilirken, Nijerya uyruklu 5 şüpheli ise gözaltına alındı. İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte pasaport ele geçirilirken, Nijerya uyruklu 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'a bağlı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir rezidansta sahte pasaport düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. 10 Ocak tarihinde rezidansa düzenlenen baskında, 34 sahte pasaport ile birlikte 10 sahte pasaport yaprağı, 2 bilgisayar, renkli yazıcı, ikamet izin kartları, sahte pasaport satışından kazanıldığı düşünülen 4 bin 400 dolar, bin 350 avro ve 3 bin 310 lira ele geçirilirken, Nijerya uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Tugay Saday/İHA)

