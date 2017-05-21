Nijerya'da en az 2 milyon kişi evsiz

Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği şiddet eylemleri nedeniyle en az 2 milyon kişi evsiz kaldı.
Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği şiddet eylemleri nedeniyle en az 2 milyon kişi evsiz kaldı. Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği şiddet eylemleri nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerini terk eden milyonlarca kişi sığınma kamplarında yaşıyor. Aralarında zor koşullarla komşu ülkelere kaçan yüzlerce kişi bulunmasına rağmen evsiz bir çok Nijeryalı bulunuyor. Bazı Nijeryalılar ise kaçtıkları bölgelerde tehlike yaşadıkları için evlerine geri dönmeyi tercih ediyor. Öte yandan, ülkedeki bir çok bölgenin tehlikeli olmasından dolayı evsiz insan sayısının daha yüksek olduğu düşünülüyor. 2009 yılından bu yana Nijerya'da faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram, 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.
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