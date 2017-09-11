11.09.2017 16:51 Nijerya Büyükelçisi güven mektubunu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu taktim ettikten sonra eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını tanıttı. Tören hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

(Derya Yetim - Nurullah Geylani / İHA)

