Nijer Büyükelçisi Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Gazibo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Gazibo'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Ankara Büyükelçisi Salou Gazibo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Gazibo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti. Erdoğan'ın Büyükelçi Gazibo ve maiyeti ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından kabul sona erdi.
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