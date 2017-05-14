4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Trap Kadınlar müsabakasında altın madalya kazanan Nihan Gürer, 'Bütün madalyaları toplayıp döneceğiz' dedi.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Trap Kadınlar müsabakasında altın madalya kazanan Nihan Gürer, "Bütün madalyaları toplayıp döneceğiz" dedi.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Trap Kadınlar müsabakasında altın madalya kazanan Nihan Gürer, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Anneler Günü'nde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yaptığı sürprize teşekkür eden şampiyon sporcu, "Böyle bir müsabakada hem anne olarak hem de sporcu olarak yer almak, altın madalya almak bunlar hepsi bir arada yaşandı. O yüzden mutluluğum çok üst düzeyde" dedi.

İslam Oyunları'nın önemli bir müsabaka olduğunu vurgulayan Gürer, "Burada hedefimiz madalya almaktı. Altın madalya almak için gelmiştik. Bu başarıyı elde ettik. İnşallah takım arkadaşlarım da çok iyi yerdeler şu anda. Bütün madalyaları toplayıp döneceğiz. Türkiye'yi birinci sıraya çıkartmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



SEVİLAY İMAMOĞLU: "BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞMEK İSTİYORUZ"

Anneler Günü'nü kutlayan milli hentbolcu Sevilay İmamoğlu ise, "Başta canım annem olmak üzere tün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ülkeler sıralamasında 2. sırada olduğunu belirten İmamoğlu, "Bugün biz kadın ve erkek hentbol takımı olarak final oynuyoruz. Her iki takımda da altın madalyayı kazanarak birinci sıraya yerleşmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

(Kamil Nadirli / İHA)