Niğde'de zincirleme kaza

Niğde'de aşırı buzlanma nedeniyle zincirlemeli kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde Niğde-Bor yolu üzeri Sabancı kız yurdu yakınlarında buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybeden 3 araç zincirlemeli kaza yaptı.
Niğde'de aşırı buzlanma nedeniyle zincirlemeli kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde Niğde-Bor yolu üzeri Sabancı kız yurdu yakınlarında buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybeden 3 araç zincirlemeli kaza yaptı.
3 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.