04.01.2017 13:22 Niğde'de gözaltına alınan 11 infaz koruma memuru serbest bırakıldı

Niğde'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 infaz koruma memuru serbest bırakıldı. Niğde'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 infaz koruma memuru serbest bırakıldı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 11 infaz koruma memuru Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan infaz koruma memurlarının 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından, 2'si savcılık tarafından, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

