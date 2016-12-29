29.12.2016 13:22 Niğde'de fırtına kazaya neden oldu

Niğde'de fırtına yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sulama kanalının duvarına çarptı. Niğde'de fırtına yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sulama kanalının duvarına çarptı.



Edinilen bilgilere göre kaza Niğde Merkez yeni terminal kavşağında meydana geldi. Şiddetli fırtına yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden 27 AFL 38 plakalı otomobil sürücüsü Neşet C. trafik levhalarını devirerek yol kenarında bulunan su kanalının duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Neşet C. 112 ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Niğde Devlet Hastanesine kaldırılan Neşet C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis kazayla ilgili soruşma başlattı.

