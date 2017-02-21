Niğde'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında içlerinde öğretmen ve mühendislerin bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında içlerinde öğretmen ve mühendislerin bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri bu sabah belirledikleri adreslere gitti. Farklı adreslerde belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. (Yasin Esen / İHA)
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