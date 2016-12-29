29.12.2016 13:29 Niğde'de FETÖ davaları başlıyor

Niğde'de ilk FETÖ/PYD davalarının ilk duruşmasının 5 Ocak 2017 tarihinde başlıyor. Niğde'de ilk FETÖ/PYD davalarının ilk duruşmasının 5 Ocak 2017 tarihinde başlıyor.



Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, mahkemelerin Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacağını söyledi.



Öselmiş yaptığı yazılı açıklamada: "15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunulması üzerine "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca bugüne kadar yürütülen soruşturma sayısı 840, şüpheli sayısı 2 bin 64 olup, 277 kişi hakkında tutuklama, 337 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 29 Aralık 2016 tarihi itibariyle terör suçlarına bakmakla görevli Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesine FETÖ/PDY Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Bu Örgüte Üye Olmak suçlarından (53) kamu davası açılmış olup, ilk duruşma 5 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

