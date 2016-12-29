29.12.2016 13:35 Niğde'de çipli kimlik kartı başvuruları başladı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni çipli kimlik kartları başvuruları Niğde'de alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni çipli kimlik kartları başvuruları Niğde'de alınmaya başlandı.



Yeni kimlik kartı başvurusunun başlamasının ardından Niğde Nüfus müdürlüğünde program düzenlendi. Programda ilk olarak Niğde protokolü çipli kimlik kartına başvurdu.



Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Özel İdaresi CHP Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı, Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek, yeni çipli kimlik kartına ilk başvuranlar oldu.



Kimlikler taklit edilemeyecek



Nüfus müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, çipli kimliklerin daha güvenli olduğunu söyledi. Peynircioğlu, 'Biliyorsunuz ülkemiz düzeyinde kimlik kartlarının dağıtımına 2017 yılı itibarıyla dağıtılacak. Çipli kimlik kartlarımız ileride inşallah içerisinde pek çok bilgilerimizin olacağı şekilde tasarladın ve daha güvenli olacak. Bundan sonra çipli kimlik kartlarımızın taklit edilemeyecek seviyede olacağını düşünüyorum. Kimlik bilgilerimizin korunması adına, sahtecilikler yapılamaması adına daha verimli olacağını düşünüyorum.'dedi.



Niğde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde başvurulan kimlik kartlarının kısa süre içerisinde başvuranların adresine posta ile gelecek.

