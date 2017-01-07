07.01.2017 16:53 Niğde, bölgenin parlayan yıldızı oldu

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, belediye hizmetlerinin tanıtımı ve yeni projelerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla başlattığı 'Değerlendirme ve Bilgilendirme' toplantılarını sürdürüyor. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, belediye hizmetlerinin tanıtımı ve yeni projelerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla başlattığı 'Değerlendirme ve Bilgilendirme' toplantılarını sürdürüyor.



AK Parti sandık görevlileri ve teşkilat mensuplarıyla kentte bir otelde bir araya gelen Başkan Akdoğan, son 8 yılda Niğde'ye kazandırdıkları yatırımları ve bundan sonra hayata geçirecekleri projeleri sıraladı. Akdoğan, "Niğde'miz son 8 yıl içinde, önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde değişti, gelişti ve güzelleşti. Bundan sonraki hedefimiz ise bölgemizin parlayan yıldızı haline gelen kentimizi marka şehir haline getirmektir." dedi.



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın 3 hafta önce başlattığı Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantıları yoğun katılımlarla devam ediyor. Başkan Akdoğan'ın bu haftaki konukları sandık görevlileri ve parti teşkilat üyeleri oldu. Bilgilendirme ve Değerlendirme toplantısına AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Yiğit, Harun Dikici ve Rıfat Özkan, Niğde Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları da katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç yaptı. Kılıç, terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehitlerimize rahmet diledi ve Türkiye'nin bu zorlu süreci güç birliği ile atlatacağını söyledi.



Daha sonra söz alan AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir ise içeriden ve dışarıdan gerçekleştirilen her türlü saldırıya rağmen, ülkemizin 2023 hedefine emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.



Kılıç ve Özdemir'in konuşmalarının ardından Niğde Belediyesi'nin tanıtım filmi konuklara izlettirildi. Niğde Belediyesi'nin son 8 yıl içinde kente kazandırdığı yatırımlardan bir kesitin yer aldığı tanıtım filminin ardından kürsüye çıkan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, bu coğrafyada yaşamanın bir bedelinin olduğunu, Türk milletinin de bu bedeli canıyla, kanıyla ödediğini ve ödemeye devam ettiğini vurguladı. Saldırıların amacının Türkiye'de bir kaos ortamı yaratmak, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına çomak sokmak olduğunu anlatan Başkan Akdoğan, "Ancak hainler amaçlarına ulaşamayacak. Türkiye Cumhuriyeti hedefine emin adımlarla ilerliyor. Niğde Belediyesi olarak biz de şehrimizin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



8 yıl önce göreve geldiklerinde mali açıdan çok zor bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Başkan Akdoğan, bütçesi 25 milyon TL olan Niğde Belediyesini 58 milyon TL borçla devraldıklarını anımsattı. Akdoğan, "Bugün geldiğimiz noktada belediyemizin bütçesi 130 milyon TL civarındadır ve borcumuz yoktur" dedi.



Niğde'nin ufuk projesi olan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yoğun bir tempoyla devam ettiğini, Nisan ayı itibariyle çalışmalarına başlanacak olan Kayardı Tünel Projesi'nin tamamlandığında trafik sorununun büyük ölçüde çözüleceğini belirten Akdoğan, 3 ayrı mahalleye yaptıkları kapalı semt pazarlarının tamamlanma aşamasında olduğunu, Nikah Sarayı, Kamyon Garajı, Yeni Hal Kompleksi projelerinin de devam ettiğini anlattı.



Niğde Belediyesi'nin sosyal belediyecilikte de örnek hizmetler ürettiğini kaydeden Başkan Akdoğan, iki yıl önce kurdukları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile kimsesizlerin kimsesi olmayı amaçladıklarını ve bunu da büyük ölçüde başardıklarını vurguladı.



Başkan Akdoğan, son 8 yıl içinde Niğde'ye kazandırdıkları yatırımlardan bazılarını anlattığı programda katılımcıların sorularını da yanıtladı.



Toplantı Başkan Akdoğan'ın katılımcılara yemek ikramı ile son buldu.

