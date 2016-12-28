28.12.2016 13:05 Niğde Aile ve Sosyal Politikalar vatandaşın hizmetinde

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, engellilere, yaşlılara, çocuklara, şehit ve gazi yakınlarına, kadınlara, koruyucu ailelere ve doğum yardımı hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, engellilere, yaşlılara, çocuklara, şehit ve gazi yakınlarına, kadınlara, koruyucu ailelere ve doğum yardımı hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.



Sosyal devlet olmanın gereği olarak, 2016 yılında Niğde genelinde, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü çeşitli adlar altında ihtiyaç sahiplerine toplam 40 milyon tutarında yardım yapıldığını açıklayan, Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca sosyal hizmetlerin 2017 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.



Müdür Koca, "ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daima yanlarında olacağız."dedi.



40 milyonluk yardım



2016 yılı itibariyle gerçekleştirilen sosyal yardımları rakamsal verilerle açıklayan Müdür Harun Koca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce 3 bin 4 engelliye 26 milyon 192 bin TL tutarında engelli evde bakım ödemesi, 877 aileye 6 milyon 507 bin 732 TL tutarında sosyal ekonomik destek yardımı, 6 bin 430 aileye 3 milyon 375 bin 678 TL tutarında doğum yardımı, yapıldığını açıkladı.



Fiziki yatırımlar devam ediyor



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan il binası 2017 yılının Temmuz ayında inşaatı biterek teslimi yapılacak. Fiziki yatırımlarla ilgili açıklamada bulunan Müdür Koca şunları söyledi; "İl Jandarma komutanlığı karşısında 12 bin metrekare alanda inşaatı devam eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi binasının inşaatı hızla devam ediyor. İnşaatımız çok amaçlı olarak konferans salonları, yemekhanesi ve çocuk parkı olacak şekilde yüzde 85'i tamamlandı. İnşaatın maliyeti ise 8 milyon 888 bin TL'ye maal oldu. Yine fiziki çalışmalar kapsamında Türkiye'nin ilk Sevgi evlerinden olan çocuklarımızın barındığı Sevgi evlerinde onarım ve tadilatı ile yine aynı alanda bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi onarım ve tadilatı için 1 milyon 207 bin Tl yatırım yaparak onarım ve tadilatlarını tamamladık. Yaşlılarımızın barındığı Bor Huzurevinde ise güçlendirme ve tadilatına 2 milyon 446 bin TL harcayarak tamamladık."



Koruyucu aile ve evlatlık hizmetleri



Koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerinden bahseden Müdür Koca, Niğde'de 25 koruyucu ailenin bulunduğunu 33 çocuğun ise Aile Yanına Yerleştirildiğini ve 5 çocuğunda evlatlık verildiğini açıkladı. Yine çalışmalar kapsamında 92 şehit ve gazi yakınının istihdamı sağlanırken aile içi şiddetten dolayı 45 kadının kurumlarına müracaat ettiği ve sığınmasının sağlandığını söyledi.



Hizmetler kararlılıkla sürecek



İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılması, engelli ve dezavantajlı kesimlerin topluma kazandırılması, bireysel ve toplumsal gelişimin sağlanmasında sosyal destek hizmetlerinin önemine vurgu yapan Müdür Koca, 2016 yılı sosyal hizmetler bilançosuna bakıldığında, sosyal devlet olmanın gereklerinin layıkıyla yerine getirildiğinin açıkça görüldüğünü ve bu durumun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Koca açıklamasında" İlimizde çeşitli adlar altında gerçekleştirilen ayni ve nakdi ödemelerin yanı sıra gerçekleştirilen çeşitli sosyal destek uygulamaları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlenmesine önemli katkılar sunuyor. İlimizde, 2016 yılında gerçekleştirilen sosyal destek hizmetleri ve yardımlarını, 2017 yılında da kararlılıkla sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı Niğde Valimiz Sayın Ertan Peynircioğlu ve saygıdeğer eşine yine Niğde Milletvekillerimiz Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen'e, hükümetimize, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, ilgili tüm kurum idarecilerimize ile çalışanlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

