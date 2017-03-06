Newcastle Premier Lige göz kırpıyor

İngiltere'nin efsane kulüplerinden Newcastle United, İngiltere Championship'teki başarılı gidişini sürdürüyor.

İngiltere'nin efsane kulüplerinden Newcastle United, İngiltere Championship'teki başarılı gidişini sürdürüyor.

İngiltere'nin efsaneleşmiş kulüplerinden olan Newcastle United, bu sezon Championship'teki çıkışını sürdürerek Premier lige yükselmek istiyor. Bu sezon Championship'te 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 76 puanla zirvede bulunan siyah-beyazlılar, ligin bitimine 11 hafta kala Premier Lig'in en büyük adayları arasında gösteriliyor. 2015-2016 sezonunda Rafael Benitez'in takımın başına gelmesinin ardından Premier Lig'den İngiltere Championship'e düşen Newcastle, kulüp tarihine baktığımızda birçok kez alt lige düşüp tekrar geri çıkmıştı.

2008-2009 sezonunda Championship'e düşen ve 2010-2011 sezonunda tekrar Premier Lig'e yükselen Newcastle, geçen sezon 38 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

Bu sezon 69 gol atan siyah-beyazlı ekipte rakip fillere 21 gol gönderen Dwight Gayle, geride kalan 35 haftada attığı 22 golle gol krallığında zirvede bulunan Leeds Unitedlı oyuncu Chris Wood'un en sıkı takipçisi konumunda bulunuyor.

