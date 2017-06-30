New York'taki hastane saldırganı etkisiz hale getirildi

ABD'nin New York kentindeki Brox Lebanon Hastanesinde silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan vuruldu.

ABD'nin New York kentindeki Brox Lebanon Hastanesinde silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan vuruldu.

ABD'nin New York kentindeki Brox Lebanon Hastanesinde silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan öldürüldü. Yetkililer, saldırganın 6 doktoru yaralamasının ardından, etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre, saldırganın doktor kılığında hastaneye giriş yaptığı, elinde tüfek olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, yetkililer saldırganın eski hastane çalışanı olduğunu bildirdi.

