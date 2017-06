New York'ta yangın: 32 yaralı

ABD'nin New York kentinde 12 katlı bir apartmanın kazan dairesinden kaynaklanan yangında 32 kişi yaralandı.

New York kentindeki Murray Caddesi'nde bulunan 12 katlı binanın, kazan dairesinde borudan sızan gaz yangına neden oldu. Çıkan yangında yaralanan 32 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

New York İtfaiye Bölümü Başkanı James Leonard, kazan dairesindeki kırık borudan gazın sızması sonucu ufak çapta yangının meydana geldiğini, 1 ve 2'inci katlarda bulunan 32 kişinin yaralandığını bildirirken, bina güvenlik gerekçesiyle boşatıldı.