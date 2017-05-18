New York'ta araç yayaları ezdi: 1 ölü, 23 yaralı

Olay, ünlü Times Meydanı'nda gerçekleşti. Görgü tanıkları, sürücünün direksyonu kasten yayaların üzerine kırdığını ifade ediyor.

Araç sürücüsü, olayın hemen ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu araştırılıyor.

Yerel saatle öğlede yaşanan olayın ardından polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Olayın ardından açıklamada bulunan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayda bir kişinin öldüğünü ve 23 kişinin yaralandığını doğruladı.

​Araç sürücüsünün 26 yaşındaki Richard Rojas olduğunu bildiren de Blasio, Rojas'ın eski bir ABD askeri olduğunu ve alkollü aral kullanmaktan sabıkası bulunduğunu da kaydetti.

Öte yandan Rusya'nın New York Başkonsolosluğu, olayı araştırdıklarını açıkladı. Sputnik'e konuşan bir konsolosluk yetkilisi, "Olayda Rus vatandaşlarının olup olmadığına dair bize henüz bir bilgi ulaşmadı. Durumu kontrol altında tutuyoruz" dedi.