New York'ta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. ABD'nin New York eyaletinde ünlü Times Meydanı'nda bir araç yaralılara çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olayın terör eylemi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
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