31.12.2016 12:32 Nevşehir'den 'kardan adam' manzaraları

Nevşehir'de vatandaşlar, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan karın keyfini çıkarttı. Nevşehir'de vatandaşlar, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan karın keyfini çıkarttı.



Nevşehir ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar karın keyfini yaşadı. Kimi vatandaş kar topu oynarken çocuklar ise kardan adam yaparak hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Nevşehir'de bulunan esnafların ise iş yerlerinin önüne yapmış oldukları kardan adama kıyafet giydirerek hatıra fotoğrafı çektirmeleri dikkatlerden kaçmadı.

