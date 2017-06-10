Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Aksaray'a gitmekte olan Ferhat Kartalmış yönetimindeki 50 FD 171 plakalı araç, Mahmut Yılmaz kontrolündeki 68 KR 630 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mahmut Yılmaz kontrolündeki araç takla attı. Kazada Mahmut Yılmaz ve aynı araçta bulunan Servet Altın ile birlikte diğer araç sürücüsü Ferhat Kartalmış yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

68 KR 630 plakalı araç sürücüsü Mahmut Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

(İsa Saatçioğlu / İHA)