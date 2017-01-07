07.01.2017 11:04 Nevşehir'de sağlıktan 6 memur ihraç edildi

Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de görevli 6 sağlık çalışanı memurluktan ihraç edildi. Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de görevli 6 sağlık çalışanı memurluktan ihraç edildi.



Kanun Hükmünde Kararnamenin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan 838 memur ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin ardından ise Nevşehir'de görevli Eda Fatma A., Mevlüdiye K., Nermin A., Zeliha T., İlhan Ü. Ve Yaşasın Nevzat Ç. olmak üzere altı sağlık memuru görevden ihraç edildi.

