10.01.2017 23:37 Nevşehir'de köy okulları yarın tatil

Nevşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullar 11 Ocak Çarşamba günü tatil edildi. Nevşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullar 11 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez ilçe ve diğer ilçelerimize bağlı tüm köylerimizdeki okullarımız, ayrıca ilimiz genelinde taşıma kapsamındaki tüm öğrencilerimiz için 11.01.2017 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün boyunca ara verilmiştir" denildi.



Nevşehir il merkezinde ise yarın eğitim-öğretime devam edileceği öğrenildi.

