10.01.2017 16:34 Nevşehir'de FETÖ'dan 5 polis tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 polis tutuklandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 polis tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan polis memurları Aydın Ş., Ertuğrul Y., Yaşar A., Gürbüz B. ve Halil Y., Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır." denildi.

