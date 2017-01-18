18.01.2017 09:11 Nevşehir'de 20 ByLock'çu polis tutuklandı

Nevşehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 20 polis tutuklandı. Nevşehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 20 polis tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 4. sınıf emniyet müdürü Yakup K., Ünfan K., Muhammet Mustafa A., Yılmaz D., Şerefettin A., emniyet amiri Yusuf H., komiser ve komiser yardımcıları İbrahim S., Saffet K., Mehmet O., Yılmaz D., Mehmet A., Murat G., Sefa Ö., polis memurları Bayram Y., Mustafa K., Mustafa B., Yaşar Ç., Mustafa Ş., Mehmet K., Tekin G. emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen beş emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 7 komiser ve komiser yardımcısı ve 7 polis memuru olmak üzere 20 polis tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

