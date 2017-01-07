Nevşehir Adliyesinden 9 memur ihraç edildi

OHAL kanunu kapsamında yayınlanan 3 KHK sonrasında Nevşehir Adliyesinde görevli 9 memur ihraç edildi.
OHAL kanunu kapsamında yayınlanan 3 KHK sonrasında Nevşehir Adliyesinde görevli 9 memur ihraç edildi.
Dün akşam yayımlanan üç yeni Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Nevşehir Adliyesinde görevli 9 memur meslekten ihraç edildi. Nevşehir Adalet Sarayında görevli mübaşir Ahmet B., Denetim Serbestlik Öğretmeni Hakan T., şoförler Hacı Hasan D., Mustafa A., teknisyen İsmet Ö., Zabit Katipleri İbrahim A., Muhammet A., Osman A. ve Veli D.'nin son açıklanan Kanun Hükmünde Kararname sonrasında memurluktan ihraç edildiği bildirildi.