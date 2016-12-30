Nevşehir Acıgöl yolunda TIR'lar zor anlar yaşıyor

Nevşehir'de başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Nevşehir-Acıgöl karayolunda TIR'lar zor anlar yaşıyor.
Nevşehir'de başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Nevşehir-Acıgöl karayolunda TIR'lar zor anlar yaşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile Nevşehir-Acıgöl yolunda TIR'lar trafikte zor anlar yaşıyor. Nevşehir'den Aksaray istikametine gitmekte olan kamyon ve TIR'ların kayması sonrasında diğer araç sürücüleri de trafikte zorluk çekiyor.