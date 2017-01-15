15.01.2017 15:25 Netanyahu: Paris'teki konferans faydasızdır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Paris'te gerçekleştirilen Ortadoğu Barış Konferansını, 'Faydasız bir konferans' diye niteledi.. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Paris'te gerçekleştirilen Ortadoğu Barış Konferansını, "Faydasız bir konferans" diye niteledi..

Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te gerçekleştiriliyor. 70 ülkenin katıldığı konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas katılmıyor. Haftalık kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Netanyahu, konferansı reddettiğini tekrarlayarak, "Paris'te gerçekleştirilen konferans, faydasız bir konferanstır" dedi.



