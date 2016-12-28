Netanyahu: Kerry’nin konuşması, İsrail’e karşı önyargılıydı

Kerry: İsrail-Filistin barışı için tek yol iki devletli çözüm ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Washington'da yaptığı veda konuşmasında İsrail ve Filistin'le ilgili yaptığı açıklamaları değerlendiren Netanyahu, Kerry'nin Yahudi bölgelerindeki İsrail yerleşimlerine ‘taktığını' söyledi.

“BMGK kararı gibi Kerr'nin bu akşamki konuşması da İsrail karşıtıydı” diyen Başbakan, Dışişleri Bakanı'nın sorunun kökleri neredeyse tamamen görmezden geldiğini ifade etti.

Kerry, İsrail ve Filistin arasındaki barış çabalarına ABD'nin bakış açısı ve atacağı adımları açıkladığı basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri boşaltmasını talep eden BM kararını veto etmemiş olmaları durumunda "vicdanlarının rahat etmeyeceğini" söylemişti.

​"Çift devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinliler arasında kalıcı ve adil barışın tek yoludur" diyen Kerry, "İsrail'in demokratik bir Yahudi devleti olarak bir geleceğe sahip olmasının, bölgede barış içinde ve komşularıyla güvende yaşamasını sağlamanın tek yolu budur" ifadelerini kullanmıştı.