Neslihan Demir Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Neslihan Demir Güler'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Neslihan Demir Güler'i kadrosuna kattı.

1982 doğumlu pasör çaprazı 1995'te Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, Vakıfbank, Tenerife ve Eczacıbaşı formaları ile 12 kupa kazandı. Türkiye Milli Takımı ile 100'den fazla maça çıkan Neslihan, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk kafilesinin önünde bayrak taşımıştı. 2003'te Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımın parçası olan Neslihan 18 kez bireysel ödüle de layık görüldü.

