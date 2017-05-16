Neslihan Demir Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Neslihan Demir Güler'i kadrosuna kattı.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Neslihan Demir Güler'i kadrosuna kattı. 1982 doğumlu pasör çaprazı 1995'te Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, Vakıfbank, Tenerife ve Eczacıbaşı formaları ile 12 kupa kazandı. Türkiye Milli Takımı ile 100'den fazla maça çıkan Neslihan, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk kafilesinin önünde bayrak taşımıştı. 2003'te Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımın parçası olan Neslihan 18 kez bireysel ödüle de layık görüldü.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.