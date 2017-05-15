Nesli koruma altında!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan bezuvar cinsi çengel boynuzlu dağ keçileri, suya inerken görüntülendi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan bezuvar cinsi çengel boynuzlu dağ keçileri, suya inerken görüntülendi. Zorlu ve çetin kış mevsiminin ardından Ovacık ilçesinde ilkbaharla birlikte yaşamlarını daha kolay sürdürmeye başlayan dağ keçileri, su ihtiyaçlarını karşılamak için dağlardan inerken kameralara yansıdı. İlçeye bağlı Elbaba köyü mevkisinde Munzur Dağları'nın zirvelerinden inen dağ keçileri, İHA muhabiri tarafından da görüntülendi. Yavru dağ keçilerinin de aralarında bulunduğu çengel boynuzlu yabani dağ keçileri, dereden su içtikten sonra tekrar yüksek kesimlere çıkarak gözden kayboldu. (Sidar Eren / İHA)
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