Nejat Alp'ten Beyaz'a tepki: O şahsı tanımıyorum

Ünlü sanatçı Nejat Alp, geçtiğimiz haftalarda Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam'ın davet edildiği programda kendisini davet etmeyen Beyazıt Öztürk için 'O şahsı tanımıyorum, programına çağırsa da gitmem' dedi.

Ünlü sanatçı Nejat Alp, geçtiğimiz haftalarda Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam'ın davet edildiği programda kendisini davet etmeyen Beyazıt Öztürk için "O şahsı tanımıyorum, programına çağırsa da gitmem" dedi.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde bulunan Bezm-i Alem Restoran'da sahne alan ünlü sanatçı Nejat Alp, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Alp hem güldürdü hem eğlendirdi. 46 yıldır müzik piyasasında bulunan ve 86 albüm çıkaran Alp, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı. Bezm-i Alem'e akın eden hayranları, Alp ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nejat Alp, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı "Beyaz Show"a geçtiğimiz haftalarda fantezi müziğin üç usta ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam'ın davet edildiğini ancak kendisinin unutulduğunu savundu. Kendisinin unutulmasına kızdığını belirten Alp, "Arkadaşlarımın, dostlarımın programa çıkmasına bozulmadım. Onların hepsi benim kardeşim. Hatta çoğunu ben piyasaya sürdüm diyebilirim. O Programda ben aklına gelmemişim, o program sahibi arkadaşın. Beni çağırmadı ama o hafta parçamı kullanarak parodi yaptı. Benim şarkılarımı kullanmasına rağmen ben aklına gelmemişim. Bana bir daha telefon dahi açsa o programa gitmem. Bir daha ömür boyu onun yanına dahi gitmem. Artık tanımıyorum öyle birisini, benim 'Arkadaşım' adlı parçamla 16 hafta boyunca parodi yapıyorsunuz. Tavernacıları programınıza çağırırken ben aklınıza gelmiyorum. Böyle bir şey yok, Böyle programcılık yapılmaz" dedi.



" BAZEN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİLE OLUYOR"

İki yeni albüm müjdesi de veren Alp, "Bodrum benim canım oldu. 3 yıldan fazla oldu Bodrum'a geleli. Çok saygıdeğer bir arkadaşım Bezm-i Alem isimli bir mekan açtı. Onu yalnız bırakmamak için bugün burada sahne aldım. Bodrum'dan çok memnunum hiç İstanbul'a dönmek istemiyorum. Bodrum'la ilgili de çok güzel bir şarkı besteledim. Yeni bir albüm çıkarıyorum. Sırf Türk sanat müziği olan 'Bodrum'da Sohbet' adlı. Bahçede oturduğumuz sırada okuduğumuz bir Türk sanat müziği albümü. Birde bu Bodrum şarkısının olduğu albüm. 2 ayrı albüm çıkaracağız. Artık devir öyle bir hal aldı ki. Bazen çok üzüldüğüm bile oluyor. Hakikaten şarkıcı olmayan arkadaşlar var. Ama onların hiçbirini suçlamıyorum. Onları oralara getirenlerde kabahat. Hepsi de kötü değil içerisinde iyileri de var. Onları ben de dinliyorum hayranlıkla ama yüze 75'i bu işi dünyada son yapacak insanlar. Benim 86 albümüm var. 30 tanesi benim kendi yaptığım albümler. Geri kalanları ise karışık albümler. Müzeyyen Senar, Seda Sayan, Muazzez Abacı gibi isimlerle karışık Türk sanat müziği albümleri. Yine Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen gibi isimlerle taverna albümleri. Toplamda 86 adet albüm. Bu çıkacak albümlerle beraber 88 albüm olacak" şeklinde konuştu.



"ZIPLAMAYI EĞLENCE ZANNEDİYORLAR"

İnsanların eğlenceyi unuttuğunu kaydeden Alp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günümüzdeki şartlar daha iyi ama o eski zamanlarda insanlar daha iyi eğleniyorlardı. Maalesef şimdi eğlenmeyi bilmiyorlar. Eğlencenin ve eğlenmenin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu akşam bu mekanda nasıl eğlenildi. İnsanlar teker teker gelerek teşekkür ettiler. Eğlencenin nasıl bir şey olduğunu anlatamıyorlar insanlara. Zıplamayı eğlence zannediyorlar. Ama yeniden öğreteceğiz eğlenmenin nasıl bir şey olduğunu."

(Eren Ayhan / İHA)