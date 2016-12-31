31.12.2016 08:39 'Neighbour Hey!' Projesi

'Neighbour Hey!' adlı eTwinning Projesi Sertifika töreni Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirildi. 'Neighbour Hey!' adlı eTwinning Projesi Sertifika töreni Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirildi.



2015-2016 eğitim-öğretim yılında Vize Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencileri Fransa'da LycÃ©e Raoul Follereau Okulu öğrencileri ve İtalya'da IISS "Pinto-Anelli "okulu öğrencileri ile ortaklaşa 'Neighbour Hey!' adlı eTwinning projesi gerçekleştirdi. Öğrenciler projeye ortak olan Fransız ve İtalyan okullarındaki öğrenciler ile iletişim kurarak farklı kültürleri tanıyarak, bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanıp yabancı dillerini geliştirdi.



Avrupa ve Ulusal Kalite etiketi alan projenin sertifika töreni Vize Anadolu Lisesi proje öğretmeni Halime Can ve 10/A sınıfı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sertifika törenine Vize Kaymakamı Soner Zeybek, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Bekar, Vize Anadolu Lisesi Müdürü Şenol Çetin ve eTwinning İl Koordinatörü Fırat Yağdıran katıldı.

