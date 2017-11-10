10.11.2017 17:07 Negredo taraftarlarla buluştu

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Alvaro Negredo, Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu. Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Alvaro Negredo, Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.

Beşiktaşlı yıldız oyuncu Alvaro Negredo, siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Vodafone Park Kartal Yuvası Mağası'nda düzenlenen imza günü ile Beşiktaş taraftarıyla buluşan Negredo, hayranlarına imza dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyah-beyazlı oyuncudan imza almaya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız oyuncu ile bir araya gelebilmek için Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar/İHA)

