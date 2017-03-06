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Nefes kesen operasyonlar kamerada
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Nefes kesen operasyonlar kamerada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye erlerinin nefes kesen operasyonları, kameralara yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye erlerinin nefes kesen operasyonları, kameralara yansıdı.
Türkiye'nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her gün onlarca olaya müdahale ediyor. Özellikle Kocaeli genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Kocaeli İtfaiyesi, bir çok operasyondan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyor. Ekipler zorlu kurtarma operasyonları, yangınları, kazaları da kasklarında bulunan aksiyon kameraları ile saniye saniye kaydediyor.

ALEVLERİN ARASINDAN ANNE VE ÇOCUKLARINI KURTARDILAR
Gölcük ilçesinde bir yangına giden itfaiye ekiplerinin aksiyon filmlerini aratmayan insan kurtarma anları da kameralara saniye saniye yansıdı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri hızla bölgeye gitti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, müdahale için hemen harekete geçti. Aksiyon kamerasının kaydettiği görüntülerde, vatandaşların itfaiye ekiplerine binada insanların olduğunu söylediği görülüyor. İtfaiye erlerinin hemen alevlerin arasına dalmaları, yoğun duman olan binada insan aramaları da görüntülerde yer alıyor. İtfaiye ekipleri kısa süren aramanın ardından balkona sığınan Suriyeli anne ve çocuklarına ulaşıyor. Anne ve çocukların çok korktukları ise yüzlerinden okunuyor. İtfaiye ekipleri oksijen maskesi taktıkları aileyi tek tek merdivenlerden indiriyor. Aşağıda bekleyen yakınlarının heyecanı ise kameraya an be an yansıyor.
Bir başka görüntüde ise itfaiye ekiplerinin alev alev yanan tarihi konağa müdahale etmesi yer alıyor. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, konağın bahçesinde bulunan iki otomobili fark ediyor. Yangının otomobillere sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri, araçların camını kırarak bölgeden uzaklaştırıyor.
Kız yurdunda çıkan yangında heyecanlı anlara sahne oluyor. Ekipler hiç düşünmeden yangının çıktığı yurda girerken, içeriden ağlama sesleri duyuluyor. Ekipler binada öğrenci olma ihtimaline karşın, geniş çaplı bir arama gerçekleştiriyor.

"HER SABAH AİLEMDEN HELALLİK ALIP ÇIKIYORUM"
İtfaiyecilik görevini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı Zafer Yavuz, "Olayın çıkışına göre hareket ediyoruz. Buradan çıkmamız yaklaşık 30 saniye ile bir dakika arasında oluyor. Bütün kıyafetlerimizi araç içinde giyiyoruz Gelen ihbarda önemli. Bir can kurtarma var ise heyecanımız daha da artıyor. Gidene kadar olay bölüşümü yapıyoruz. Olay yerine gittiğimiz zaman zaten proje çizilmiş oluyor" dedi. Her sabah çocuklarını öpüp, hanımından helallik aldığını belirten Yavuz, "İlk zamanlar biraz tedirginlik yaşadılar ama zaman içinde alışıyorlar. İtfaiyenin her anı belli olmuyor. Gidip dönmemekte var" diye konuştu.
İtfaiyecilik mesleğine bir iş olarak bakmadığını söyleyen bir başka itfaiye eri Mücahit Güneş ise, "Canlıları kurtardığımız an en mutlu olduğumuz an. Bu parası için yapılacak bir iş değil. İnsanları en zor anlarında kurtarmaya çalışıyorsunuz. Biz eğitimlerimiz sayesinde her türlü korunmayı kendimiz için sağlıyoruz ama her şeyi koruyan Allahu Teala var. Biz görevimiz icabı yapmamız gerekeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.
İtfaiyecilerin en çok zorlandığı anlar ise, olay yerinde bilinçsizce davranan vatandaşlar ve sokağa gelişi güzel park edilen araçlar.
(İsmail Gündüz - Refik Fidan / İHA)

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