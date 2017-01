Nefes kesen maç Daçka'nın

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplamanda BEST Balıkesir'i çok çekişmeli geçen müsabakada 86-85 yendi.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 15. hafta müsabakasında BEST Balıkesir ile Darüşşaka Doğuş Balıkesir Yeni Spor salonunda karşı karşıya geldiler. BEST Balıkesir müsabakaya Tre Kelley, Delroy James, Austın Nichols, Adrev Andrews, Golubovic ile başlarken, Darüşşafaka Doğuş Wilbekin, Birkan Batuk, Moerman, James Anderson ve Ante Zizic ile başladı. BEST Balıkesir'de Austin Nichols ve Golubovic'in attığı basketlere, Darüşşafa Doğuş Zizic ile Moerman basketleri ile ilk 5 dakikada 16-14 önde geçti.

BEST Balıkesir Austin Nichols, Golubovic ve Delroy James sayıları ile maça tutunurken, Darüşşafaka Doğuş Zizic, Moerman ve Birkan Batuk'un attığı basketler ile 1. periyotu 21-26 önde bitirdi.

2. periyota BEST Balıkesir Auistin Nichols ve Delroy James'in basketleri iyi bir başlangıç yaptı ve müsabaka ilk kez 31-30 öne geçti. Darüşşafaka Doğuş BEST Balıkesir'in basketlerine Zizic, Harangody ve Wilbekin ile karşılık verdi. Devreye Darüşşafaka Doğuş 49-40 üstün girdi.



İKİNCİ YARI

Müsabakanın 3 periyotuna Darüşşafaka Doğuş çok üstün başladı. BEST Balıkesir Birkan Batuk, Zizic ve Anderson'un basketleri ile bir anda skoru 54-40'a getirdi. BEST Balıkesir'de Darüşşafaka Doğuş'a Austin Nichols, Ofoegbu ve Golibovic ile karşılık verdi skor 62-57'e geldi. 3. periyot Daşüşşafaka Doğuş'un 65-67 üstünlüğü ile bitti.

Maçın son periyoduna BEST Balıkesir Austin Nichols'un attığı basketle ile 68-67 öne geçmesine rağmen, Darüşşafaka Doğuş Wilbekin ve Anderson'un basketleri ile 75-72 öne geçti. Müsabakanın son 48 saniyesine Austin Nichols attığı 3 sayılık basket ile BEST Balıkesir aradaki farkı 1 sayıya indirdi. 84-83 Darüşşafaka Doğuş son saniyede Wilbekin attığı basket ile müsabakayı 86-85 kazanmasını bildi.



---KÜNYE---

Salon: Balıkesir Yeni Spor Salonu

Hakemler: Baş Hakem: Zafer Yılmaz xx, Alper Özkök xx, Mehmet Karabilicen xx

BEST Balıkesir: Tre Kelley xx 10, Delroy James xxx 13, Austin Nichols xxx 25, Andrew Andrews xx 9, Vladimir Golubovic xx 7, Ümit Sonkol xx 4, Ofoegbu xx 17, Yunus Akçay xx

Başantrenör: Hakan Demir xx

Darüşşafaka Doğuş: Scottie Wilbekin xx 19, Birkan Batuk xxx 15, Adrıen Moerman xxx 8, James Anderson xxx 6, Ante Zizic xxx 21, Dairis Bertans xx 8, Luke Harangody xxx 7, Furkan Aldemir xxx 2, Oğuz Savaş x

Başantrenör: David Platt

1 Periyot:26-21 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

Devre:40-49 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

3. Periyot: 65-67 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

5 faul alanlar: Zizic (36.50) (Darüşşafaka Doğuş)

(Hüseyin Tokmak / İHA)