Nedimeyi yanmaktan böyle kurtardı. Pakistan'da bir düğünde, nedimelerden birinin kıyafeti çevredeki mumdan sıçrayan ateş nedeniyle alev alıyor. Bunu gören bir davetli duruma müdahale ederek, kızın elbisesindeki alevi büyümeden söndürüyor.Düğündeki başka bir kızın, alevleri gördüğü halde bir şey dememesi dikkat çekerken olay sonrası büyük şaşkınlık yaşayan kızı çevredekiler sakinleştiriyor.
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