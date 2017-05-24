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Neden Lefkoşa'da oynamadıklarını açıkladı
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Neden Lefkoşa'da oynamadıklarını açıkladı

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olarak, Lefkoşa'da oynayamamalarının nedeninin Güney Kıbrıs'ın vetosundan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olarak, Lefkoşa'da oynayamamalarının nedeninin Güney Kıbrıs'ın vetosundan kaynaklı olduğunu açıkladı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Kadınlar Eurcup'ta şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel, geride kalan sezonu ve takım hakkında son bilgileri İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. Yakın Doğu'nun neden kurulduğundan bahseden Günsel, "Biz ülkemizin adını hem spor ambargolarından kurtulması için gerekli çabayı göstermeye hem de Kıbrıs ile Türkiye bütünlüğünü pekiştirmek için Türkiyemiz'de oynamaya başladık. Bu fırsatı bize verdiği içim hem federasyonumuza hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AİLE GİBİYİZ"
Sezon başında Basketbolu Geliştirenler Derneği ile gerçekleşen birleşme hakkında da açıklamalarda bulunan İrfan Günsel, "Süper Lig'e çıkan iki takımdık. İki ayrı takım olarak mücadele ettik. Bu yıl başında Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında birleştik. Aile gibiyiz. Bu birliktelik bizi nice başarılara ulaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"MÜTEVAZI YAŞAYIN AMA MÜTEVAZI ÇALIŞMAYIN"
3 kupalı iddialı bir sezon geçirdiklerini söyleyen Günsel, "Sadece aklımın ucuna gelebilecek bir şeydi. Bunun için çalıştık. Mütevazı yaşayın ama mütevazı çalışmayın. Gelecek sezon takımı biraz daha güçlendirmek istiyoruz. Euroleague çok zor bir kulvar. Orada Final-Four'u hedefliyoruz" dedi.
Yakın Doğu Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bin 450 sporcuları olduğunu ifade eden Günsel, "Futbol dışında her branşta profesyonel sporculara sahibiz. Sadece kadın basketbolunda Türkiyemiz'de oynamak hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

"GÜNEY KIBRIS'IN VETOSUNDAN DOLAYI LEFKOŞA'DA OYNAYAMIYORUZ"
Maçların Türkiye'de Caferağa Spor Salonu'nda oynanmasına açıklık getiren Günsel, "Türkiyemiz'de oynamaktan gurur duyuyoruz. Fakat herkes evinde oynamak ister. Biz de FIBA'ya yeni kurulmuş takım olarak talepte bulunduk. Hem Türkiye hem Avrupa Şampiyonu olarak bu isteğimizi yineliyoruz. Güney Kıbrıs'ın vetosundan dolayı oynayamıyoruz. Bir gün Lefkoşa'da oynayacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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