15.01.2017 13:58 Neden 'evet' dediğini anlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum' dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı sistemine neden "Evet" dediğini madde madde açıkladı. Bozdağ, "Meclisten çıkan hükümet yerine doğrudan halk iradesinden/sandıktan iktidar çıkardığı Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Darbecilerin 1961 Anayasası ile kurup 1982 Anayasasıyla tahkim ettiği vesayet düzenini bitireceği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Kaybedenin hemen, kazanan ise azami on yıl sonra gittiği; değişim, yenilik ve dinamizmi getirdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Kaybedenin hemen, kazanan ise azami on yıl sonra gittiği; değişim, yenilik ve dinamizmi getirdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum" dedi. "Diktatörlüğe ve otoriter yönetime engel olduğu için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum" ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:



"SADECE HALKIN İNANÇ, DEĞER, KÜLTÜR VE GELENEKLERİNE SEVGİSİ/SAYGISI OLANLARA İKTİDAR YOLU AÇTIĞI İÇİN..."

"Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyorum. Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Sadece insanlarımızı birleştirenlere ve kutuplaştırmayanlara iktidar imkanı verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. İnsanımızı ayrıştıranların ve kutuplaştıranların iktidarını engellediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Sadece halkın inanç, değer, kültür ve geleneklerine sevgisi/saygısı olanlara iktidar yolu açtığı için cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Halkın inancı, değerleri ve kültürüyle kavgalılara/barışık olmayanlara, iktidar yolunu kapattığı için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. İktidar olmak isteyenleri uçlardan merkeze yönelttiği, radikalizmi azaltıp merkezi büyüttüğü için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Radikallere ve marjinallere iktidar yolunu kapattığı için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Karanlık güçlerin kirli, ahlaksız/hukuksuz müdahaleleriyle hükümet değişikliğine son verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Milletvekili transferi, tehdit, şantaj, baskı ve rüşvetle hükümet değişikliğine son verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Çift başlı yürütmeyi kaldırdığı için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum. Cumhurbaşkanı'nın her türlü eylem ve işlemlerine karşı istisnasız yargı yolu açıldığı için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyorum."