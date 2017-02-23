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Necmettin Erbakan, vefatının 6'ncı yılında anılacak
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Necmettin Erbakan, vefatının 6'ncı yılında anılacak

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 6'ncı yılı dolayısıyla Erbakan Vakfı tarafından anma hazırlıkları başladı.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 6'ncı yılı dolayısıyla Erbakan Vakfı tarafından anma hazırlıkları başladı.
Erbakan Vakfı tarafından İstanbul'da, Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğinin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, Erbakan Vakfı Mütevelli Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda yapılacak olan anma etkinliği ile ilgili çalışmalar anlatıldı. Davetlilere Erbakan'ın cenaze töreninden ve siyaset hayatından kesitler izletildi. 4 Mart tarihinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak 'Aldanmayan, Aldatmayan Erbakan' isimli anma etkinliğine çok sayıda kişinin katılması hedefleniyor.
Toplantıda konuşan Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, 'Vakıf olarak her yıl çeşitli programlar yapıyoruz. Ancak bunların zirvesi olarak ifade ettiğimiz ve belki de en çok önem verdiğimiz, anma programımızın hazırlık çalışması. Anma programımızı her sene çeşitli mekanlarda gerçekleştiriyoruz. Bu 4'üncü kez gerçekleştirmiş olduğumuz anma programımız. İlk kurulduğumuz zaman Cemal Reşit Rey'de anma programımızı yaptık. Sonraki yıllar Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul Kongre Merkez'inde gerçekleştirdik. Bu yıl en büyük programı Abdi İpekçi Salonu'nda Erbakan hocamızı 'Aldanmayan, Aldatmayan Erbakan' olarak yapacağız. Salonumuz büyük. Bütün milli görüşçü kardeşlerimiz ve aynı zamanda Erbakan hocamızla gönül bağı olan, hocamıza değer veren bütün İstanbulluları bu programa davet etmeye çalışıyoruz' dedi.
Hocamızın hayatı boyunca ortaya koyduğu değerlerin, ortaya koyduğu sözlerin ve yorumların, bugün ne kadar yerinde olduğunu hep beraber yaşıyor ve görüyoruz diyen Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, "Elbetteki farklı STK'ların çatısı altında çalışacağız, farklı siyasi partilerde bulunacağız. Bizler vakıf olarak istiyoruz ki; nerede bulunursak, nerede çalışırsak çalışalım. Kendi milli değerlerimize bağlı olarak, kendi inanç değerlerimize bağlı olarak, kendi yolumuzu kendimiz çizerek, dünya siyonizminin veya ırkçı emperyalizmin bize dayattığı yollardan yürümeyi reddederek ortaya bir mücadele koyalım. İşte vakfımız bu ideali yaşatmak, bu hedefe doğru yürümek, bu mücadeleyi ortay koymak üzere 3,5 yıl önce bu çalışmaları başlattı ve kuruldu" ifadelerini kullandı.
Toplantıda söz alan Erbakan Vakfı Mütevelli Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Erbakan hocamızın bize vasiyeti; yaşanabilir bir Türkiye'dir. Yeniden büyük Türkiye ve Allah'ın izniyle yeni bir dünyayı kurmaktır. Erbakan hocamız, gerçekten bir hocaydı, bir öğretmendi. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: hocamızdan vazgeçmemeyi öğrendim. Hocamızdan sadece siyasetçiler örnek almadılar. Ticaret yapanlar ve mühendisler örnek aldılar. Toplumun bir kesimi, hocamızın bir şeyi tuttuğu zaman kopartmasını ve sonuna kadar mücadelesini örnek aldı. Hocamızın özellikle dış politikadaki D-8 Projesi, şuanda Erbakan Vakfı'nın çatısı altında yaşamaya devam etmektedir. D-8 Genel Sekreterliği 20 yıl önce, Erbakan hocamızın Başbakanlığında kurulmuştur. Genel Sekreterlik olarak İstanbul'da devam etmektedir. Fakat biz vakıf olarak, hocamızın tabiri ile 'kuşun canlısını' istediğimiz için Erbakan Vakfı ve D-8 Genel Sekreterliği, geçen yıl Yenikapı'da, İstanbul İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu iftar programında bir protokol yaparak, İnşallah D-8'i canlı kuş haline getirmenin amacındayız ve hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

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