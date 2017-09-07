07.09.2017 16:25 Necmettin Erbakan'a büyük saygısızlık

Eski başbakanlardan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan için tasarlanan durak, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tahrip edildi. Eski başbakanlardan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan için tasarlanan durak, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tahrip edildi.

İETT, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri yakınındaki Mevlanakapı Otobüs Durağı görsellerinde Erbakan'ın fotoğrafına ve hayat hikayesine yer vermişti. Durakta bulunan Prof. Dr. Erbakan'ın fotoğrafının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtılmasına sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, duraktaki görselleri onardı.



