Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın doğum günü kutlandı.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın doğum günü kutlandı.

Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanı öncesi orta saha oyuncusu Necip Uysal'a doğum günü sürprizi yapıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan kutlamada Necip için pasta kesildi. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve oyuncular Necip Uysal'a mutluluklar diledi.

