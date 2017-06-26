Ne yemekten geçebildi ne uykudan

Ne yemekten vazgeçti ne uykudan; böyle olunca da ortaya güldüren anlar çıktı.

Ne yemekten vazgeçti ne uykudan; böyle olunca da ortaya güldüren anlar çıktı.

Çin'de bir ana okulunda çekilen bu görüntü, internette izlenme rekorları kırıyor. Görüntüde çok uykusu olan minik bir çocuğun önündeki yemeğini yeme çabası görülüyor. Fakat sevimli afacan yemeğini yemekte oldukça zorlanıyor. Böyle olunca da ortaya da bu komik anlar çıkıyor.

