29.12.2016 13:29 'Ne varsa Manavgat'ta var' fuarı açılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen 'Ne varsa Manavgat'ta var' fuarı 12 Ocak'ta kapılarını açıyor Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen "Ne varsa Manavgat'ta var" fuarı 12 Ocak'ta kapılarını açıyor



Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde MATSO ve Manavgat Belediyesinin işbirliği ile "Ne varsa Manavgat'ta var" fuarı üçüncü kez 12-13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyon öncesi düzenlenen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği (KITUYAD) Başkanı Orman Ergin, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı Turgay Akar, Titreyengöl-Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği(TİSOYAB) Başkanı Hüseyin Aydoğan, Evrenseki Turizm İşletmeciler Birliği(ESDER) Başkanı Ali Güneş ile Organizasyonu Düzenleme Komitesi üyeleri katıldı. Toplantıda organizasyon hazırlıkları ve yapılması gerekenler konuşuldu.



Boztaş, "Etkinlik her yıl daha da güzel olacak"



MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, "Ne varsa Manavgat'ta var" sloganıyla iki yıldır gerçekleştirdikleri etkinliğe iş dünyası tarafından yoğun ilgi gösterildiğini belirterek etkinliğin her geçen yıl daha güzel geçtiğini söyledi. Etkinlikte Manavgat'ta toplu alım yapan firmalar, konaklama tesisleri ve restoran gibi işletmelerle, bu tesislere ürün sağlayan tedarikçi firmaların buluşacağını hatırlatan Başkan Boztaş, "İki yıldır gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmelerimizin 3'cüsünü yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören etkinliğimizi Manavgat belediyemiz ve turizm derneklerimizin destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Çevremizdeki otel yöneticileri ve tedarikçi firmaların buraya katılması için teşvik etmeliyiz. Toplu satın alım yapan firmalara ne varsa Manavgat'ta var. Aradığınız her şeyi Manavgat'ta MATSO üyelerinde bulabilirsiniz diyoruz. Pazar arayışında olan, mal satmak isteyen iş insanlarına da kendinizi geliştirin, firmalarınız kurumsallaştırın, gerekli yeterlilik belgelerinizi oluşturun ve size önünüzde 250 bin yataklı kocaman pazar var diyoruz" dedi.



Şimşek: "İkili iş görüşmeleri ilçemize katkı sağlar"



Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi belediye olarak organizasyona destek verdiklerini belirterek Manavgat iş dünyasının bir araya geleceği ikili iş görüşmesinin ilçeye katkı sağladığını kaydetti. Manavgat'ın birlik beraberlik içinde güzel projelere imza atacağının altını çizen Şimşek, "Geleneksel hala gelen ve 3 yıldır yapılan etkinliğe belediye olarak destek veriyoruz. Etkinliği düzenleyen kurumlar olarak ilçemiz ticaretine katkı sağlamasını ve firmalarımızın daha kurumsal olmasını istiyoruz. Etkinliğimiz boyunca halkımızı da Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz."



Barut: "Organizasyon bölgede kurumsallaşma ve kalite konusunda katkı sağladı"



Geçtiğimiz yıla göre organizasyonun daha verimli ve güzel geçmesini beklediklerini kaydeden MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, dernek olarak etkinliğin tüm aşamalarında yer alacaklarını ve destek olacaklarını söyledi. İkili iş görüşmelerin geleneksel hale gelmesinin bölgedeki kalite ve kurumsallaşmaya daha da önem verilmesini sağlayacağının altını çizen Barut, "Biz otelciler etkinliğin kaliteyi artırdığını düşünüyoruz. Etkinliğin daha güzel ve verimli geçmesi adına gereken desteği veriyoruz. Otelciler olarak satın alma müdürlerimizi bu ikili iş görüşmelerine katılmalarını sağlayarak destek veriyoruz. Bu yıl 3. kez yapılacak etkinliğin gelecek yıllarda çok büyük bir fuara dönüşeceğini ve sektörde kaliteye katkı sağladığını düşünüyoruz" diye konuştu.



MASİAD Başkanı Turgay Akar ise etkinliğin bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.