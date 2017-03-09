CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, 'Ne hayır diyen ne evet diyen teröristtir' dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, "Ne hayır diyen ne evet diyen teröristtir" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Kırşehir'e gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cacabey Meydanında halka hitap etti. Otobüs üzerinden yaptığı konuşmada milletvekili İnce, ne hayırcıların ne de evetçilerin terörist olmayacağını söyledi. 2010 yılındaki referandumda da 'hayır' dediklerini belirten Muharrem İnce, "2010 yılında biz hayır dediğimizde bunlar evet diyorlardı. Sonra yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. Şimdi hayır diyenler, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayanlarmış, yalandan kim ölmüş. En büyük alkış meydana gelenlere değil dışarıdan seyretmekte olanlaradır. Sizler ne zulümler gördü ne destanlar yazdınız. Anadolu zulme ve çaresizliğe hayır dedi. 223 yıl Osmanlı döneminde hep kaybettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le kazanmaya başladık. 223 yıllık bir kayıptan sonra Cumhuriyet iki kez kazandı" dedi.

Kanun ve kararname arasındaki farkı da anlatan İnce, "İktidar partisi ve uzmanlar bir araya gelerek bunu uzmanlardan görüş alarak meclise getiriyorlar. Komisyonda bu madde madde tartışılıyor. Anayasaya evet derseniz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geliyor, kararname; akşamdan boş bir kağıt alıyorsun yanına ve yazıyorsun kararname bir, Kırşehir ili ilçe yapılmıştır. Cumhurbaşkanı imzaladı. Resmi gazetede yayımlandı işte o an ilçe oldunuz" diye konuştu.

İnce'nin katıldığı programa CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Beyhan, Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

(Enderhan Öz / İHA)